Sean Connery: las cariñosas palabras de Harrison Ford hacia su "querido amigo"

"Fue mi padre... no en vida...pero sí en la tercera parte de Indy", dijo Harrison en una entrevista con Variety.

Homenaje de los otros 'Bond'

Connery fue especialmente conocido por su rol en siete películas de James Bond entre 1962 y 1983. Estas incluyeron Dr No, From Russia with Love y Goldfinger.