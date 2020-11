Qué es el control coercitivo y por qué se volvió una asignatura obligatoria en las escuelas de Reino Unido

La diferencia entre una relación sana y una abusiva no siempre es obvia, especialmente cuando el impacto duradero no es tan visible como una cicatriz, pero puede ser igual de dañino.

Cuanto más tiempo pasaba Sarah con Zach, menos veía a sus amigos. Zach dijo que eso era normal al comienzo de una nueva relación. "De todos modos, no me gustaban tus amigos", señaló.

Él insistía cada vez más para que Sarah no fuera a la universidad , y le decía que no tenía sentido que fuera.

¿Qué es el control coercitivo?

"Realmente me convenció de que estaba mal que no le mostrara lo que iba a vestir".

"Sentí que no podía unirme a actividades ni hacer amigos. Me di cuenta de que mis compañeros de piso pensaban que [nuestra relación] era extraña, porque siempre le pedía permiso, pero pensé que era normal".

"Era muy infeliz y no me daba cuenta. Una relación no debería hacerte dudar de ti misma todos los días".

Como no tenía idea de cómo tomaría él la ruptura, Sarah se lo dijo en la calle porque quería estar en público con otras personas alrededor, para que él no pudiera lastimarla.

"Si no le respondía, me amenazaba con suicidarse".

"Me di cuenta de que no podría escapar por completo hasta que me mudé y él ya no sabía mi dirección".