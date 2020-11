Vacuna contra el covid-19 | Qué es una “vacuna caliente” y cómo su desarrollo puede ayudar a los países más pobres del mundo a combatir el coronavirus

En varios países del mundo las temperaturas en verano pueden subir fácilmente a los 40° C.

Esto representa un problema para el transporte, almacenamiento y suministro de las vacunas, ya que casi todas necesitan ser transportadas y distribuidas a temperaturas de entre 2° C y 8° C.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las vacunas de covid-19 que se están desarrollando actualmente deberán refrigerarse a temperaturas muy por debajo de los 0° C, el punto de congelación de agua.

La respuesta es una vacuna de covid-19 que sea tolerante al calor y pueda distribuirse con decenas de millones de inyecciones que no tengan que depender de la cadena de frío.

Se trata de una vacuna "caliente" o termoestable, que, dicen los investigadores, se puede almacenar a 100° C durante 90 minutos, a 70° C durante unas 16 horas y a 37° C durante más de un mes.