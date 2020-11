Coronavirus: cómo escapar a la "era de las pandemias"

Lo que sucedió en los cruciales días siguientes se convirtió en un ejemplo de qué pueden hacer los países no solo de América Latina sino a nivel global para protegerse de pandemias.

" Al final no hubo ningún caso humano de fiebre amarilla. Y todo esto lo logramos hacer en ocho días nada más ", señaló a BBC Mundo Uhart, veterinaria de vida silvestre y directora del programa latinoamericano del Instituto Una Salud de la Universidad de California-Davis.

La realidad es que se esperan cada vez más eventos de pandemias y si no cambiamos lo que estamos haciendo ahora estos eventos van a seguir ocurriendo.

La veterinaria de vida silvestre Marcela Uhart es una de las autoras del informe. "Una de las cosas peores que nos puede pasar es no aprender nada de lo que nos está pasando ahora".

Ese virus se originó de dos especies de primates no humanos a través del consumo de esos primates como alimento por personas y luego logró adaptarse y a partir de ahí surge el virus VIH humano.

La idea es que si nosotros vamos a invertir millones de dólares en el desarrollo de vacunas en tiempo récord, con todo lo que eso implica en términos de riesgo, y estamos probando tratamientos a diestra y siniestra que no funcionan, más tenemos la economía parada, los chicos sin escuela…

Como no es un virus nativo de las Américas, nuestras especies de primates no humanos son tremendamente susceptibles -especialmente los monos aulladores- porque no han evolucionado con ese virus a lo largo de toda su historia natural.