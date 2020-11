Vacuna de Pfizer contra el coronavirus: el descomunal reto de transportarla y almacenarla a temperaturas ultrafrías

En concreto, la vacuna de Pfizer requiere un esfuerzo mayor, ya que necesita estar conservada por debajo de -70° C.

Si la carrera por aprobar la primera vacuna contra la covid-19 está siendo frenética, la carrera de la logística no será un asunto menor.

"Operación logística gigantesca"

Y es que la mayoría de otras vacunas, incluyendo algunas contra la covid-19 como la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford no requieren temperaturas bajas tan extremas para su conservación, y por ello no existe una infraestructura extendida con estas condiciones.

¿Cómo transportar las vacunas?

Esto último supone otro gran reto, ya que muchos centros de atención primaria comunes no cuentan con la tecnología necesaria para mantener la vacuna durante mucho tiempo.

¿Cómo mantener temperaturas tan frías?

Estas instalaciones cuentan con sensores térmicos y congeladores especiales, capaces de enfriar a menos de -80° C.

Tarea gigantesca, pero no imposible

"No solo en América Latina y el Caribe, ningún país del mundo cuenta con las condiciones necesarias para transportar y distribuir una vacuna novedosa como la de Pfizer, que requiere condiciones más frías de lo habitual", dijo el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, durante una rueda de prensa virtual a la que asistió BBC Mundo.

Sin embargo, aclaró que la inversión se destinará principalmente para mejorar las infraestructuras de distribución y transporte, ya que "esta vacuna puede conservarse en una sala de vacunación entre 2 ° C y 8 ° C por un máximo de 5 días".

"El reto de almacenar estas vacunas no es insuperable y así lo ha demostrado la República Democrática del Congo. La actual vacuna contra el ébola requiere un almacenamiento similar de entre -70° C y -80° C, y aún así pudo vacunar a 300.000 personas durante la epidemia reciente en el este del país", apunta Covax, una alianza de varias organizaciones y gobiernos centrada en la distribución equitativa de vacunas a nivel mundial.