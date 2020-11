Princesa Diana: la polémica sobre la manera en que la BBC obtuvo "la entrevista del siglo" hace 25 años

¿Qué pruebas presentaron?

Una parte clave de la investigación original, que tenía como objetivo determinar si Diana había sido persuadida para otorgar la entrevista a través de premisas falsas, fue una declaración manuscrita de la princesa en la que afirmaba no haber visto extractos bancarios falsificados y que estos no jugaron ningún papel en su decisión de participar en la entrevista.

En un comunicado, la BBC dijo que "desafortunadamente, estamos limitados por el hecho de que no podemos discutir nada de esto con Martin Bashir, quien está gravemente enfermo. Cuando se recupere, sin duda realizaremos una investigación sobre estos asuntos".

La importancia de los extractos bancarios

En ese momento, la princesa Diana ya estaba separada del príncipe Carlos, pero aún no se había divorciado.

"Es un poco como culpar al bolígrafo por escribir una carta desagradable. No podía creerlo cuando vi la publicación a través de la ley de acceso a la información. Me sorprendió absolutamente que en una reunión de la junta directiva [de la BBC] que convocada para averiguar lo que Martin había hecho, me convertí en un chivo expiatorio ", dijo Wiessler en una entrevista esta semana para la BBC.