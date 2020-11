Viajes en el tiempo | El modelo matemático que dice que es posible volver al pasado (y soluciona un problema que enfrentan estas teorías)

Un nieto que asesina a su abuelo

Es decir, si logras detener el inicio de la pandemia, hoy no tendríamos pandemia, por lo tanto, no tendrías motivo para viajar al pasado, entonces no viajarías al pasado y no podrías impedir que se desatara la pandemia.