Lezo Urreiztieta, el "pirata" que planeó matar al general Franco y quiso crear un País Vasco independiente en una isla de México

Y para ello, ideó un plan aún más sorprendente: trasladar su nación hasta una isla deshabitada de México. Allí, a miles de kilómetros del original, proyectó construir un nuevo Euskadi que no dependiera de ningún Estado.

Obsesión contra Franco

Precisamente uno de los mayores tesoros que dejó aquel "pirata" fueron horas de entrevistas que concedió unos años antes de morir y que sirvieron de base para el documental sobre su vida Jainkoak ez dit barkatzen ("Dios no me perdona", en euskera) estrenado en 2018.

"Es muy difícil saber si se quedó a 2 milímetros o 40 kilómetros de lograrlo, ya que las acciones clandestinas se suelen dar a conocer cuando han tenido éxito, no cuando no llegan a buen puerto", reconoce Martínez, quien recogió algunos testimonios que corroboraron algunos de estos planes.

"Por eso, a mí no me extrañaría que fuera también capaz de poner en marcha un plan de esa envergadura", opina. "Más que una obsesión, para él era casi una obligación el intentar matar a Franco".

El País Vasco en México

Su destino no fue otro que México, donde coincidió con un gran grupo de republicanos españoles e incluso cuenta que llegó a ser amigo íntimo de la actriz María Félix.

"Quería hacerlo en un lugar deshabitado porque tenía cierta conciencia anticolonialista. Así que no se trataba de ponernos nosotros para echar a otros de un lugar. Él decía que si México tenía no sé cuántas islas desiertas, pues que seguro les daría igual", recuerda Martínez.

Según Martínez, "era una iniciativa personal, no era un plan del gobierno vasco ni de los nacionalistas vascos. A todos les parecía una idea muy peregrina, aunque él lo veía claro y lo mantuvo hasta el final".

Tan extraordinario como desconocido

"Pero, como decimos, hay cosas de su vida que tienen difícil comprobación por ser cosas que no se pudieron realizar y que se planearon de manera clandestina, por lo que se procura no dejar huellas", relata el investigador.

"Me parece que a Lezo no se le ha hecho justicia, seguramente porque era un heterodoxo y un guerrillero de la utopía, que andaba por su cuenta y ayudó a todo el mundo: nacionalistas vascos, comunistas, anarquistas, socialistas, gente de centro-derecha…".

"Esa promiscuidad quizá ha provocado que no se reivindique su figura como otras. Y al final, cuando se escribe la historia, se piensa en santos, en gente inmaculada y que no tiene sombras. Y Lezo no era así", concluye el cineasta.