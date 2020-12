Pedro Baños, experto en geopolítica: "Vivimos hiperconectados y eso permite que controlen nuestra mente"

Y cuando digo todo, me refiero a los pensamientos, a nuestras acciones, a nuestras decisiones… Por tanto, quien es capaz de controlar ese centro de mando, controla individuos y sociedades completas.

Vivimos en un mundo hiperconectado en el que estamos permanentemente inmersos en medios electrónicos. Y esa hiperconexión permite no sólo el control mental, sino que sea mucho más intenso en todos los órdenes. Esta es la gran diferencia.

De hecho, hasta los ejércitos están cambiando sus denominaciones. Antes, por ejemplo, hablaban de operaciones psicológicas, y hoy en día se las llama operaciones de influencia y buscan precisamente actuar ya no solamente sobre las mentes de los combatientes o los militares sino cada vez más en las de la población civil.

¿Qué saben de nosotros? Porque me imagino que para poder controlarnos antes tienen que conocernos….

La hipervigilancia se realiza con datos que además no hace falta que nos obliguen a darlos, nosotros voluntariamente aportamos una cantidad ingente de datos sobre nosotros mismos, por ejemplo, dónde vivimos, lo que gastamos, en qué lo gastamos, el coche que tenemos, las relaciones que mantenemos, a quién damos likes , a qué personas seguimos….

Y con toda esa información se establece un perfil psicológico sobre nosotros que, entre otras cosas, permite apuntar nuestra intención de voto, aunque nosotros todavía no lo tengamos demasiado claro.

Y una vez que tienen este perfil de voto, lo que hacen es intentar condicionarnos, sobre todo a aquellas personas que se entiende que pueden tener dudas, que pueden todavía no tener muy claro si inclinarse hacia un candidato o hacia otro….

Y, como decía antes, no sólo se condiciona a personas individuales, sino incluso se trata de condicionar a ciudades o estados enteros -como ha ocurrido en Estados Unidos con los llamados estados swing, esos estados que van alternando el voto dependiendo de las circunstancias- actuando de una manera cada vez más quirúrgica.

Y si eso es así, ¿cómo es que no nos rebelamos ante semejante atropello?

Porque, como digo en mi libro, hemos entrado en lo que yo llamo 'la sociedad de la resignación'. En algunos casos no nos damos cuenta de lo que están haciendo, por esto se lleva a cabo de una manera tremendamente astuta, muy camuflada, muy oculta.

Y en otros casos, aunque nos demos cuenta, hemos entrado en un estado de pasividad tal -o mejor dicho, nos tienen en un estado de pasividad y atonía tal- que no somos capaces de reaccionar, a pesar de que vemos todos los días cómo nos engañan, cómo nos mienten.

Ese estado de pasividad impide una reacción ciudadana, una reacción de la sociedad, y desde luego es algo perfectamente estudiado para que no se produzca esa rebelión social.

Sí, el entretenimiento masivo es parte del juego. Es un entretenimiento pasajero, pero que no nos proporciona sustancia. Las personas, por supuesto, tienen derecho después de un día de trabajo o de estudio a evadir su mente.

Cuando surge cualquier problema verdaderamente estructural al que tendríamos que prestar atención de repente, y no por casualidad, surge algo que nos entretiene todavía muchísimo más y que nos tiene enfrascados en discusiones estériles que no llegan a ningún sitio, pero que camuflan los verdaderos problemas de la sociedad.

Lo primero, entender que esto sucede, que esto pasa, que no es ninguna fabulación. Por eso en mi libro incluyo más de 470 referencias, en muchos casos a revistas científicas, artículos científicos… Lo primero es entender que esto sucede.

A partir de ahí, yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo para no permitir que nos lleven a estos estados de pasividad absoluta, debemos exigir tener buenos dirigentes, dirigentes que cumplan con los requisitos de honradez, de transparencia y de verdadera vocación de servicio.

Y eso lo tenemos que exigir los ciudadanos, porque si no nos seguirán tomando el pelo casi de manera sistemática.

Sí. Ya no sólo hablamos de que nos instalen un chip en el cerebro -ya hay muchas personas que lo tienen insertado por cuestiones sanitarias y de salud-, sino que hablamos incluso de poder manejar cada vez más nuestros pensamientos a distancia.

En el libro hablo de las armas sónicas, de las armas electromagnéticas, de las armas psicotrónicas… Y vemos que no es ninguna fábula.

Estaríamos hablando de unos 30.000 robots-soldados y de 90.000 humanos. Pero la cuestión es que esos 90.000 humanos, ese 75% del ejército británico, probablemente serán no robots-soldados sino soldados-robots. Serán seres humanos potenciados física y psíquicamente.

Vamos a entrar en una época en la que los soldados, bien con psicofármacos o con otro tipo de procedimientos, se van a convertir en verdaderos soldados-robot que no van a tener miedo a nada, que no van a sufrir pánico en el combate, que no van a sentir dolor cuando reciban el impacto de una bala o de la metralla.