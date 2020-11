Coronavirus: la OMS desaconseja el uso del remdesivir para tratar pacientes hospitalizados con covid-19

En una guía elaborada por expertos internacionales y publicada en la revista The British Medical Journal , el organismo sanitario estableció que el medicamento "no tiene ningún efecto significativo sobre la mortalidad u otras complicaciones importantes para el paciente ".

Una recomendación "apropiada"

El panel médico reconoce que la evidencia no indica que el remdesivir no sea beneficioso, sino que no existen pruebas suficientes sobre que mejore sustancialmente las perspectivas del paciente.