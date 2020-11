Quién fue el verdadero autor de la frase "la supervivencia del más apto" (y no fue Charles Darwin)

"Excelente"

Un polímata victoriano

De lo biológico a lo social

La idea del progreso

Sin intervenir

El comportamiento egoísta

Mientras que la obra de Darwin no tiene consecuencias más allá del ámbito de la biología, la de Spencer tiene connotaciones no sólo económicas, sino morales.

"Ha envejecido mal"

"Eso no es verdad. Los comportamientos altruistas no son una excepción".

"Spencerismo social"

Colonialismo

Un legado complicado

Dan Falk escribió el artículo The Complicated Legacy of Herbert Spencer, the Man Who Coined 'Survival of the Fittest' (El complicado legado de Herbert Spencer, el hombre que acuñó "la supervivencia del más apto") en la revista Smithsonian.