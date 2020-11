Telescopio de Aceibo: la amenaza de colapso por la que van a desmantelar el icónico observatorio de Puerto Rico

Fuente de la imagen, University of Central Florida

Se concluyó que la enorme estructura no podía repararse sin que represente un riesgo potencialmente mortal para los trabajadores de la construcción.

La NSF hizo múltiples evaluaciones de compañías de ingeniería independientes y concluyó que la estructura del telescopio estaba "en peligro de una falla catastrófica" y que sus cables podrían no ser capaces de soportar las cargas para las que fueron diseñados.

"Hasta que llegaron estas evaluaciones, nuestra pregunta no era si el observatorio debía repararse, sino cómo. Pero al final, una ponderación de datos mostró que simplemente no podíamos hacer esto con seguridad. Y esa es una línea que no podemos cruzar", dijo Ralph Gaume, director de la división de ciencias astronómicas de la NSF.