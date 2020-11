Vacuna del covid-19: por qué sabemos que son falsos los rumores sobre chips injertados, la alteración de ADN y los efectos secundarios graves

Bill Gates y el supuesto microchip

Sin embargo, la tecnología no es un microchip y se parece más a un tatuaje invisible. Aún no se ha implementado, no permitiría rastrear a las personas y la información personal no se ingresaría en una base de datos, dice Ana Jaklenec, científica involucrada en el estudio.