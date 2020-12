TikTok: "Fabricado para ser adictivo" (y lo será aún más), el hombre que se adentró en las entrañas de la popular aplicación

Con aproximadamente 800 millones de usuarios activos al mes, su éxito no es casual.

La empresa Byte D ance, su propietaria, no es una start up montada en un garaje que un día se encontró con el éxito por casualidad.

Sabían cómo hacerlo

"No hay un equipo pequeño detrás. Es una de las mayores compañías de internet en China. Emplea a miles de personas. Si TikTok ha crecido tan rápido se debe a la experiencia de sus ingenieros y a que opera el mejor motor de recomendaciones del competitivo mercado chino", afirma en la entrevista con BBC Mundo.

TikTok es la plataforma social de videos cortos (no duran más de 60 segundos).

"Lo que lo hace tan adictivo es que aprende qué te gusta y qué no te gusta. Y lo hace rápidamente porque en 1 minuto puedes ver 5 o 6 videos".

"En ese tiempo, tienes que descartar el video o verlo. Y esa acción revela si te gusta o no. Así que ByteDance puede conseguir mucha información en muy poco tiempo ".

"Así que el sistema obtiene menos retroalimentación. No les ayudas a entender cómo te sientes, si lo encuentras aburrido o no", añade.

"En TikTok, interactúas constantemente con la aplicación e incluso si no lo haces, también estás dando información. Si no haces nada significa que has parado en un video y lo estás viendo. Es un indicador muy fuerte de que lo que ves te parece interesante", dice Brennan.