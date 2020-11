Meghan Markle: la duquesa revela el aborto espontáneo que sufrió hace unos meses

"Supe, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo a mi segundo hijo ", escribió Markle en una pieza de opinión publicada en The New York Times, en la que también se pronuncia sobre la crisis sanitaria y social en Estados Unidos.

"Quizá el camino de la recuperación empieza con tres sencillas palabras: ¿estás bien? [del inglés "Are you OK?"]".