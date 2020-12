Qué es el “desvelo en venganza” que practican millones de jóvenes trabajadores en China

Tiempo propio a costa de la salud

Con más de 4.500 "Me gusta" en Twitter, Kenneth Kwok escribió: "Típico de 8 a 8 en la oficina, (para cuando) llego a casa después de la cena y me ducho son las 10 pm. Repite la misma rutina. Se necesitan unas pocas horas de 'tiempo propio' para sobrevivir".

Límites borrosos

También tiene pasatiempos como el yoga y el canto. Poder hacer todo significa que Mo no suele acostarse hasta las 2 am.

En el libro de Matthew Walker "Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams", el neurocientífico es contundente: "cuanto más breve es tu sueño, más corta es tu vida".