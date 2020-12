El predecible comportamiento que todos adoptamos cuando nos perdemos

"Casi todo el mundo, cuando se siente realmente perdido, sufre una especie de colapso emocional. Es una reacción muy primitiva: la gente tiende a pensar que se puede morir y por ello se comporta de manera muy irracional, y entra en el modo de huida o lucha", le explica a BBC Mundo Michael Bond, periodista científico, exdirector de la revista New Scientist y autor del libro "Wayfinding: The art and science of how we find and lose our way" (Wayfinding: el arte y ciencia de cómo encontramos y perdemos nuestro camino").