Si buscas el secreto de la felicidad, no leas libros de autoayuda

Más que hablar con un psicólogo, otro profesional, o con algún amigo , leemos estos libros para no compartir nuestras intimidades con otros .

Los libros de autoayuda llevan de moda muchos años y quizás ahora pueda ser también una moda criticarlos porque hemos visto que no sirven para nada.

Eso no implica que los psicólogos no utilicen la llamada "biblioterapia", que no es sino utilizar textos escritos como una ayuda a la terapia regular.