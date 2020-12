Jadiya, la rica y poderosa mujer que fue clave en el nacimiento del islam

Juró que no se volvería a casar, pero su convicción duró hasta que conoció a quien se convertiría en su tercer esposo.

Su historia no sólo es una de amor, sino una que evoca el nacimiento de la segunda religión con más seguidores en el mundo.

La comerciante

El ayudante

Las primeras revelaciones

Se cuenta que cuando experimentó la primera revelación, sintió miedo porque no sabía de qué se trataba.

"No le podía encontrar sentido a lo que estaba experimentando. Carecía de un punto de referencia porque no había sido educado para tener una comprensión del monoteísmo , de Dios", explica Bora.

"Estaba extremadamente confundido y angustiado por lo que estaba viviendo y las fuentes dicen que las revelaciones no fueron fáciles, aunque la experiencia fue gentil, físicamente fue estremecedor".

La primera musulmana

"El año de la tristeza"

Aunque Aisha no fue testigo de ese período de la vida de Mahoma, "fielmente asumió su deber de transmitir a los musulmanes" lo que se le había contado, indica la autora.

"Un modelo a seguir"

Mahoma no le pidió a Jadiya que dejara de hacer lo que le gustaba. De hecho, dice la experta, el islam les dio más derechos y prominencia a las mujeres de la época.

"Para mí es maravilloso poder enseñarles a mis estudiantes (creyentes o no) sobre estas mujeres".

"Dos estudiantes se me acercaron porque tenían más preguntas sobre ella. Decían que Jadiya era su heroína , una mujer fuerte que lideró su propio negocio".

"No estoy totalmente segura de que ellas reconocerían las prácticas que tenemos hoy. Y ciertamente no estoy segura de que Aisha vería con buenos ojos que le dijeran que se quedara en la parte de atrás de un salón y que no dijera lo que pensaba. Ella estaba muy acostumbrada a enseñarles a los hombres, a educarlos. Si tenía algo que decir lo decía", dijo la experta.