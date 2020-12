John Lennon: yo estuve allí el día que asesinaron al ex Beatle

Hace 40 años, el 8 de diciembre de 1980, el exintegrante de The Beatle s John Lennon fue asesinado a tiros cuando regresaba a su casa en el edificio de apartamentos Dakota, en Nueva York.

En ese tiempo he presentado más de 3.000 historias para la BBC y he entrevistado a la mayoría de los grandes nombres de la industria del cine.

Pero todo lo que la gente quiere saber cuando me conocen es cómo fue cubrir la muerte de John Lennon.

Un día de malos recuerdos

Fui a una cabina telefónica pública a la vista del Dakota, respondí preguntas del presentador de BBC Radio Four Today, Brian Redhead, entre otros, y narré los últimos acontecimientos.

Cuando no estaba haciendo eso, estaba entrevistando a algunos de los cientos de fanáticos de Lennon que se estaban congregando en la calle.

El otro día recuperé la fotografía de mi primera tarjeta de identificación oficial de la BBC de esa época y mirando la imagen, todavía me sorprende que la corporación me haya dado un trabajo.

Definitivamente me veía como un fanático de John Lennon.

Sí, esa noche también me dolió, pero me las arreglé para no ahogarme con las circunstancias.