Warner Bros. anuncia que todas sus películas se estrenarán en 2021 al mismo tiempo en los cines y en streaming en EE.UU.

Hace unas semanas, Warner Bros. ya había anunciado que iba a estrenar "Wonder Woman 1984" en diciembre al mismo tiempo en HBO Max y en los cines.

Ahora ha decidido hacer lo mismo con todos sus estrenos previstos para 2021, que incluyen filmes como "Dune", "Matrix 4", "Godzilla vs. Kong", "El escuadrón suicida" y la adaptación de Lin-Manuel Miranda del musical "In the Heights" ("En un barrio de Nueva York").