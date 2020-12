“La pandemia de coronavirus acabó con nuestro matrimonio”

Haciendo malabares

La pandemia arrasó con todo

"La cuarentena era muy estricta, no podíamos salir de casa, ni siquiera para tomar el aire. Y creo que al principio no acepté todo este rigor".

Un trauma colectivo

Sin opciones

"Llamé a mis padres llorando. Pero son cristianos. No creen en el divorcio o la separación. Me dijeron que me quedara allí sin importar lo que hiciera mi esposo".

"¿Lo amo? Ya no estoy segura. Solo espero que no hable más con ella. Lo que sí me pasa es que me alegro de haberlo descubierto, me da tranquilidad saber que su difícil conducta no es mi culpa".