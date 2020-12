Coronavirus en Estados Unidos: el alcalde que recomendaba quedarse en casa mientras estaba de vacaciones en México

Adler afirma que no incumplió ninguna norma pues cuando fue a México no había restricciones para viajar.

Su mensaje era directo y claro: "Necesitamos quedarnos en casa, si pueden. Este no es el momento de relajarse".

En su defensa, este político -perteneciente al Partido Demócrata- asegura que no violó sus propias normas.

Una boda, un vuelo privado

Según dijo Adler al Austin American-Statesman , diario que reveló su viaje: " Durante ese periodo no había recomendaciones para que la gente no viajara".

"Alguien me podría mirar y decir 'él viajó'. Pero lo que no podrían decir es que viajé en un momento en el que le estaba diciendo a otras personas que no lo hicieran", agregó.