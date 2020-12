Gitanjali Rao, la adolescente nombrada por primera vez "Niña del Año" por la revista Time

En una entrevista en la revista Time con la actriz involucrada en causas humanitarias Angelina Jolie, Rao reconoció que no se parece al "típico científico".

Sobre cuándo le empezó a gustar la ciencia, no pudo nombrar un momento en concreto, pero explicó que tenía unos 10 años cuando le dijo a sus padres que quería investigar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono, a lo qué su madre respondió algo así como: ´¿Una qué?´".

"Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú", dijo.