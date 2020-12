"Cuando supe del asesinato de John Lennon pensé si el resto sentía el mismo vacío, ese gran agujero indefinido, insoldable, en el alma"

John Lennon, ex Beatle, ícono del rock, activista político, esposo y padre moría tras ser impactado por cuatro de los proyectiles. Su asesino, Mark David Chapman, era un fanático desequilibrado que había viajado desde Hawái y esperado todo el día frente a la residencia del músico para cometer el acto que lo vincularía para siempre con su ídolo.

Detalles íntimos

Recuerdo que hace 10 años, en el trigésimo aniversario de su muerte, salieron a la luz unos documentales que contenían detalles íntimos contados por quienes conocieron de cerca al ex Beatle y estuvieron en Nueva York aquel fatídico día.

Presagio

Con dificultad, Yoko Ono habló de lo irónico de la canción que estaban grabando, con su particular tema sobre cómo serían recordados después de muertos; el periodista de la radio mencionaba que Lennon se sentía optimista ante el umbral de una nueva vida.

Pero no había nada que hacer. El médico tuvo que comunicarle a Yoko que se había quedado viuda y luego, en rueda de prensa, al resto del mundo que había perdido a una de sus figuras más reconocidas.

"Testigo emocional"

Años después, el documental vuelve a mi mente, y me pregunto si los recuerdos de quienes estuvieron allí cambian en algo lo que sucedió o añaden alguna perspectiva a quienes fuimos testigos emocionales de cuando se divulgó la noticia.

En la radio —que siempre dejaba encendida y sintonizada en la misma emisora de rock clásico— sonaba A Day in the Life de los Beatles. En el corto trayecto de vuelta sonó Imagine .

"Curioso", alcancé a pensar, "dos canciones cantadas por John Lennon" . Pero no le presté más atención, porque muy a menudo la emisora solía dedicar tandas de canciones de un mismo cantautor.

Vacío

Me puse a pensar si el resto de las personas sentían el mismo vacío, ese gran agujero, indefinido, insondable en el alma.

"Yo realmente conocí a John Lennon y pensaba que el resto de las personas no", afirmó Douglas. "Pero John volcaba casi todo su ser en su música , así que los que la escuchaban también lo conocían de cerca".

Estoy de acuerdo y creo que por eso dormí tan mal aquella noche del 8, montado en un carrusel de imágenes y sonidos que no me dejaba pegar un ojo.

Quería salir de esa pesadilla semiconsciente pero no podía, la música retumbaba en mis oídos y sentía su pulsación aplastándome.

A donde quiera que fuera sonaba la música de Lennon o de los Beatles, pero no se oía muy nítida, parecía acompañada de un leve y constante zumbido, como un concierto de grillos a la distancia.

La noticia no parecía verdad.

La sombra de la memoria

Con la edad, el fanatismo por los Beatles, como por otras cosas, se ha ido atenuando, aunque no del todo. Me doy cuenta que esa parte de mi vida no va a desaparecer.