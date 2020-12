Autoridades de Reino Unido piden no poner la vacuna de Pfizer a personas con historial grave de alergias, pero no ponen en duda su seguridad

Las autoridades en Reino Unido recomendaron a las personas con historial grave de alergias que no se vacunen con la inyección de Pfizer/BioNTech.

Las dos personas sufrieron un cuadro anafilactoide poco después de recibir la vacuna, fueron tratados y se encuentran bien. Esto no es lo mismo que la anafilaxis, que puede ser mortal.

La vacuna de Pfizer sigue siendo segura

En medicina no existe la seguridad absoluta. Un común paracetamol puede provocar reacciones colaterales.

"Si pretendes no tener ningún efecto adverso en absoluto, entonces no existe ni una vacuna o medicamento que sean 'seguros'. Cada medicamento efectivo tiene efectos no deseados", dice el profesor Stephen Evans, de la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres, Reino Unido.