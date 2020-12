El secreto del éxito de Clarice Lispector, la escritora brasileña para la que “la realidad no tiene sinónimos”

"La realidad no tiene sinónimos". Clarice Lispector habría cumplido cien años el 10 de diciembre.

La obra de Clarice Lispector (1920-1977) no es fácil de leer.

Aun así, la escritora, cuyo nacimiento tuvo lugar hace 100 años este 10 de diciembre, es una de las más citadas en internet. Y, paradójicamente, muchos de los textos y frases que se le atribuyen no son suyos .

Vuelta al mundo

En relación a la obra de Clarice, Noeli Lisbôa, investigadora en Teorías del Texto y del Discurso en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), dice que en las novelas de Lispector prácticamente no hay trama.

"En "Agua Viva" dice: ' el género ya no me atrapa ', realmente rompe con la estructura de los géneros literarios", explicó Lisbôa.

"Lo que realmente me interesa de Clarice es su cuestionamiento del lenguaje, de sus límites, de su incapacidad para expresar la experiencia humana. Hay dos frases que expresan esto: 'Vivir no es reportable' y 'La realidad no tiene sinónimos'.