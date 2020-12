"Eran como el telón de un teatro"": 4 datos fascinantes sobre la historia de los ascensores

Aunque Vitruvio, el arquitecto romano del siglo I, habló de un diseño de ascensor de Arquímedes que data de alrededor del 235 a.C. y en el siglo XVIII, Luis XV usaba uno para visitar clandestinamente a su amante en el Palacio de Versalles, la idea de meterse en una caja que no tenía contacto visible con la tierra firme era aterradora para la mayoría de la gente. De ahí la campaña de Otis.

En 1857, se instaló el primer ascensor de pasajeros, impulsado por vapor, en el nuevo edificio neoyorquino de EV Haughwout, en Broadway, y los clientes acudieron, no tanto para comprar, sino para viajar en ese aparato de lujo por los cinco pisos de la tienda.

"Antes del ascensor, las habitaciones directamente debajo del techo eran siempre espacios pobres, angustiosos e ilegítimos", dice Andreas Bernard, autor de "Lifted: The cultural History of the Elevator".