La ciencia de la adicción: por qué no siempre nos gustan las cosas que queremos

Pero no lo hizo. De hecho, no pareció disfrutar la experiencia en absoluto.

Kent Berridge dice que debemos comenzar reconociendo que, aunque B-19 no disfrutaba de las sensaciones producidas por los electrodos, no obstante, quería encender los electrodos.

Pero la taza de café de la tarde, que de alguna manera no puedo resistirme a preparar, me sabe amarga y desagradable. La quiero, pero no me gusta.