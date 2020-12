Muere John le Carré: cómo la realidad y la ficción se encontraron en el mundo de espías del escritor británico

"Tengo unos recuerdos tan contradictorios de mi época en el servicio (...) y sentimientos tan encontrados que nunca he sabido lo que pienso realmente", me dijo una vez, recordando aquellos tiempos. "Es una cuestión de orgullo para mí que nadie que conozca la verdad me haya acusado hasta ahora de revelarla".