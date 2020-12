Pie de foto,

El actor estadounidense Chadwick Boseman, quien cobró fama mundial por su papel protagónico en la película 'Black Panther', murió el 28 de agosto en Los Ángeles, a los 43 años, por cáncer de cólon, un padecimiento del que nunca habló en público. También dio vida en el cine a otros dos íconos negros: el jugador de béisbol Jackie Robinson en 2013 en la película '42' y al músico James Brown en 2014 en 'Get On Up'.