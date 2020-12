Los "niñeros virtuales" que están cuidando niños en medio de la pandemia de coronavirus

La experiencia de Thea

"Una bomba de relojería"

La experta en cuidado de niños Sarah Ockwell-Smith, autora de The gentle parenting book: How to raise calmer, happier children (que no tiene versión en español, pero podría traducirse como "El libro sobre crianza gentil: cómo criar niños más tranquilos y felices"), ve algunos problemas en los cuidadores virtuales.