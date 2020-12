Lin Qi: qué es Yoozoo, la empresa del multimillonario chino que murió envenenado

Videojuegos

Yoozoo es conocido como el desarrollador del juego "Game of Thrones: Winter Is Coming"

A este producto le siguieron otros como Saint Seia: Knights of the Zodiac, Era of Celestials, League of Angels, Legacy of Discor y Rangers of Oblivion, entre otros.