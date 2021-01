Vacunas contra el coronavirus: la preocupación por la precipitada aprobación de Covaxin, la vacuna desarrollada en India

La organización All India Drug Action Network, que da seguimiento a temas de salud, se dijo preocupada por la noticia.

Entre otras cosas, la organización destacó " grandes preocupaciones derivadas de la ausencia de los datos sobre eficacia" , así como una falta de transparencia que "plantearía más preguntas que respuestas y probablemente no reforzará la fe en nuestros órganos de toma de decisiones científicas".

Sin embargo, la All India Drug Action Network dijo que no podía comprender la lógica científica detrás de la decisión de aprobar "una vacuna estudiada de forma incompleta".

Y uno de los expertos médicos más eminentes de la India, el Dr. Gagandeep Kang, dijo al periódico Times of India que "nunca había visto nada semejante".

"No hay absolutamente ningún dato de eficacia que se haya presentado o publicado", agregó.

El ministro de Salud de India, el Dr. Harsh Vardhan, criticó a los líderes de la oposición por no "aplaudir" la "proeza" del país al haber producido localmente una vacuna.

"Por supuesto que estaremos orgullosos si la vacuna resulta ser eficaz. Pero ofrecerla antes de que los ensayos clínicos de Fase 3 hayan demostrado su eficacia es una violación de todos los protocolos científicos y algo inaudito en el mundo. El patriotismo no sustituye al sentido común ", le respondió la congresista de oposición Shashi Tharoor en su cuenta de Twitter.

Acumulando vacunas

En una entrevista con Associated Press, Adar Poonawalla, cuyo Serum Institute of India (SII) está fabricando la vacuna de AstraZeneca y Oxford, dijo que esta había recibido una autorización de emergencia con la condición de que no se exportara fuera de la India.