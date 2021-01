Ada Blackjack: la fascinante historia de cómo se salvó de la muerte la 'Robinson Crusoe' en el Ártico

Acto de desesperación

Los miembros de la expedición

El estadounidense Fred Maurer no era un novato en el helado norte.

La candidata perfecta

Pero Blackjack estaba desesperada. El salario mensual de US$50 era suficiente para recuperar a su hijo. Era una oportunidad que no podía darse el lujo de rechazar.

De lejos, no se veía tan terrible como se las habían pintado.

Los hombres de Crawford no perdieron el tiempo e izaron la bandera británica y enterrando una proclama que reivindicaba su reclamo " por Su Majestad George, Rey de Reino Unido ".

Stefansson les había asegurado que un barco llegaría con más suministros en el verano , así que el equipo no hizo ningún intento de racionar sus provisiones para seis meses, que completaron con la aparentemente abundante caza salvaje de la isla, especialmente los osos polares, que aterraban a Blackjack cuando vagaban cerca del campamento.

Knight mostró poca simpatía y se quejó en su diario: " NO es divertido que los cuatro tengamos una mujer tonta aullando y negándose a trabajar y comiéndose toda nuestra buena comida ".

Lo que no sabían

"No me afeitaré ni vestiré elegante hasta el año que viene, cuando vendrán el señor Stefansson y varios otros hombres blancos" , declaró el joven Galle en su diario.

Lo que no sabían era que, tras una salida retrasada debido a la falta de fondos, el barco de reabastecimiento, Teddy Bear, se había quedado atrapado en una de las peores heladas en 25 años.

El 25 de septiembre de 1922, su capitán le envió un mensaje a Stefansson diciéndole que se habían visto obligados a dar marcha atrás: "No tuvimos éxito. Hélice dañada. Todos los navegantes aquí predijeron fallas debido a una condición inusual del hielo". Stefansson no se preocupó mucho: "No había ninguna razón para pensar que la habilidad de los hombres que ya estaban allí fuera inadecuada para afrontar la situación".