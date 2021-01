¿Por qué al psiquiatra Carl Jung probablemente le horrorizaría ver cómo interpretamos los conceptos que él creó?

Jung no contraponía la extroversión y la introversión como ocurre ahora.

Al fin y al cabo, son rasgos opuestos que no parecen permitir tonalidades grises.

Pero, ¿se puede realmente ser extrovertido o introvertido? Y, ¿tendrá algún beneficio identificarse como uno y no el otro?

Intros y extras

A pesar de que muchos nos describimos firmemente como 'extrovertidos' o 'introvertidos' y los vemos como partes clave de nuestra identidad, las definiciones de Jung no eran tan polarizadas.