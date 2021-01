Cómo fue identificado el primer virus de la historia (y qué pasó después de su descubrimiento)

Pasteur, quien en 1885 desarrolló la vacuna contra la rabia, nunca pudo identificar qué causaba la enfermedad, pero creía que se trataba de un patógeno más pequeño que las bacterias y que por eso no podía ser detectado por un microscopio.

Enfermedad del tabaco

El científico alemán que identificó la enfermedad, Adolf Mayer, demostró que era infecciosa y, aunque no pudo aislar el patógeno, estaba convencido de que se trataba de una bacteria.

Pero Ivanovsky logró demostrar que no se trataba de un agente infeccioso conocido.

Su experimento mostró que la planta seguía infectada. De esta forma, logró comprobar que el agente infeccioso no era una bacteria , al menos no una tradicional.

"Virus"

El científico también mostró que la infección podía transferirse a otras plantas de forma serial, revelando que el patógeno en cuestión se autoreplicaba y, por ende, no se trataba de una toxina química, como especulaba Ivanovsky.

Beijerinck describió al virus como un líquido vivo que contenía una entidad disuelta, no particular y no corpuscular.