"Quiero mostrarles a los niños trans que las cosas mejoran": la joven de 20 años que documentó su transición

"La primera vez que vi a una persona trans fue en YouTube"

"Realmente no me importaba en cierto sentido, porque mi mamá y mi papá siempre me criaron de una manera bastante inclusiva y yo soy de mente muy abierta, pero creo que unas semanas después, no podía dejar de pensar en la idea".

"Me dije: 'Esto tiene mucho sentido, he tenido esta clase de sentimientos toda mi vida que no sabía qué eran, ahora he aprendido que no todos se sienten así, y esto podría significar algo'. Así es como básicamente descubrí una gran parte de mí".