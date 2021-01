"La que tal vez fue la mujer más inteligente del siglo XX sentía vergüenza de ser lesbiana"

Sí y no. Hay algunos detalles que no he entendido y de los que me gustaría saber más, no estoy de acuerdo con todo lo que hace, hay decisiones suyas que no me gustan, hay libros suyos que son menores, pero a ella como persona la entiendo.