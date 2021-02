La fascinante historia de los placebos y por qué creo que los médicos deberían usarlos más

Pero también "un hechizo que acompañaba al remedio; y si uno pronunciaba el hechizo en el momento de su aplicación, el remedio te curaba perfectamente; pero sin el hechizo, la hoja no tenía eficacia".

A pesar de su importancia, los médicos no pueden usar placebos para ayudar a los pacientes (al menos no oficialmente) y hay debates sobre si todavía los necesitamos en los ensayos clínicos.

De agradables oraciones a agradables tratamientos

El versículo 9 del salmo 114 se escribió: " placebo Domino in regione vivorum ". Placebo significa "agradaré" , y el versículo decía entonces: "Agradaré al Señor en la tierra de los vivos".

Los historiadores estarán ansiosos por señalar que esa traducción no es del todo correcta. La transliteración hebrea es iset'halekh liphnay Adonai b'artzot hakhayim , que significa: "Caminaré ante el Señor en la tierra de los vivos".

Creo que los historiadores están haciendo mucho ruido sobre algo insignificante: ¿por qué querría el Señor caminar con alguien que no fuera agradable? Aún así, continúan las discusiones sobre lo que "realmente" son los placebos.

Chaucer también nombró Placebo a uno de los personajes de "El Cuento del Comerciante". El protagonista del cuento es Januarie, uyn viejo caballero adinerado que desea relacionarse con una mujer más joven llamada May.

Placebo desea ganarse el favor del caballero y aprueba los planes de Januarie de casarse con May. En cambio Justinius es más cauteloso, y cita las palabras de Séneca y Catón, quienes predicaron la virtud y la precaución al elegir una esposa.

Después de escucharlos a ambos, Januarie le dice a Justinius que a él le importa un comino Séneca: se casa con May.

El tema del engaño también surge aquí, porque Januarie es ciego y no ve que May lo engaña.

Placebos en ensayos clínicos

Esto es paradójico porque las llamadas curas "de no curanderos" en ese momento incluían desangrar y alimentar a los pacientes con el material no digerido de los intestinos de una cabra. Estos tratamientos se consideraban tan efectivos que no se necesitaron ensayos.