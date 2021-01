Por qué el año 2021 "tendrá los días más cortos en décadas"

Tú no te diste cuenta, pero algunos días de 2020 la Tierra estuvo girando más rápido de lo "normal" y hay cálculos que indican que en 2021 el planeta seguirá la misma tendencia de aceleración.

No lo notaste ni lo notarás, pues estos cambios en la velocidad de la Tierra consisten en apenas unos milisegundos. Pero organizaciones como el Servicio Internacional de Sistemas de Referencias y Rotación de la Tierra (IERS, por sus siglas en inglés), encargado de medir con precisión atómica los movimientos del planeta, sí que registran estas variaciones.

Según Time and Date , una web sobre recursos para medir el tiempo y las zonas horarias, 2021 también traerá días "breves" y será incluso más "corto" que 2020. Durará en total 35,40 milisegundos menos.

Qué pasó en 2020 y qué pasará en 2021

"Hay algunos días en los que la Tierra es precisa", dice Graham Jones, astrofísico de Time and Date , a BBC Mundo.

El más corto de todos los días "breves" de 2020 fue el 19 de julio y duró 1,4602 milisegundos menos que los 86.400 segundos oficiales, según un recuento de Time and Date elaborado con las mediciones del IERS.

Según cálculos de Time and Date , se espera que 2021 sea "corto" también. En promedio, los días durarán 0,10 milisegundos menos que los 86.400 segundos que deberían durar y el año en total será exactamente unos 35,40 milisegundos más corto.

"Se prevé que 2021 sea el más corto en décadas. La última vez que la duración promedio de todos los días en un año completo fue de menos de 86.400 segundos fue en 1937", dicen desde Time and Date .

Pero la duración del año no depende de la rotación, sino de la traslación de la Tierra, es decir, de su órbita alrededor del Sol .

¿Cuánto durará el aceleramiento?

Jones, de Time and Date , coincide con que este aceleramiento contin uará en 2021 , aunque tampoco sabe con exactitud cuánto durará. "En algún momento, las cosas volverán a desacelerarse otra vez", dice.

¿A qué se debe que la Tierra se "apure"?

Pero en realidad el origen de estas variaciones no se entiende , dice Bizouard.

Jones reconoce también que los expertos no saben "exactamente por qué la Tierra se acelera o se desacelera durante largos periodos de tiempo".

"Pero podremos o no necesitarlo. No sabemos si va a pasar porque no sabemos cuánto va durar esta tendencia o si va a durar", agrega.