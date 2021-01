Shakira vende los derechos de sus canciones: "Una vez que una canción sale al mundo, no me pertenece solo a mí"

La empresa británica no reveló los detalles financieros de la venta, pero por lo general paga el equivalente a 15 años de regalías por adelantado.

¿Por qué Shakira?

Algunos de sus sencillos más exitosos como "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" o "Hips Don't Lie" encabezaron las listas de popularidad en decenas de países.