Viral en TikTok: Sea Shanties, las viejas canciones de marineros que causan furor

Cuando el cartero escocés Nathan Evans no está entregando paquetes, está publicando videos virales en TikTok.

"Es una locura y ha ido mucho más lejos de lo que pensé que llegaría. Hice un Sea Shanty en julio de 2020, solo porque alguien me había comentado algo en uno de mis videos. Así que lo subí y alcanzó 1,1 millones de visitas", dice Evans a la BBC.

Después de su primer video titulado "Leave her Johnny", publicó otro llamado "The Scotsman" que obtuvo 2,8 millones de visitas. Y luego vino el más popular hasta la fecha: "The Wellerman", publicado en diciembre y visto 4,3 millones de veces.