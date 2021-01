"Alguien el otro día vio morir a ocho o nueve personas en un turno": la devastadora crisis de salud mental en el personal sanitario por la pandemia de coronavirus

"La gente se siente enferma de tener que ir al trabajo"

"Apoyó la cabeza sobre el escritorio y lloró"

Luego tuvo que telefonear a los familiares de las personas que lamentablemente habían fallecido. Dijo que no estaba equipado para hacer eso, que no sabía qué decir.

"Es horrible lo que sucede"

Algo que recuerdo -me rompió el corazón-, recibimos un correo electrónico en la organización al comienzo de la pandemia en el que alguien preguntaba de manera muy tentativa: "¿Supongo que este servicio no se aplica a las personas en hogares de ancianos?"

Y dije "sí, por supuesto que sí, ¿por qué no?" Y dijeron "porque no somos un servicio profesional".

¿Qué va a pasar con estas personas?

Mi preocupación es que si no nos volvemos sostenibles y no recibimos financiación, a largo plazo, ¿qué va a pasar con estas personas que son la verdadera columna vertebral del Reino Unido ?

"Sentí un miedo avasallador": el testimonio de la enfermera de emergencias Sarah Fogarasy

"Teníamos a 13 pacientes afuera. Yo no tenía cabida en esta unidad, no tenía capacidad de reanimación, no tenía capacidad para poner a un paciente en CPAP [sistema mecánico de respiración] si lo necesitaba y no tenía áreas físicas para colocar al paciente", cuenta Sarah.