Alemania nazi: la terrible historia de las mujeres que se convirtieron en torturadoras de las SS

Lo que no se menciona es que la ropa es un uniforme de las SS .

"Muchos visitantes que vienen al monumento preguntan sobre estas mujeres y sin embargo no hay tantas preguntas sobre los hombres que trabajaron en este campo", dice Andrea Genest, directora del museo conmemorativo en Ravensbrück, mientras me muestra dónde vivían las mujeres.

"A la gente no le gusta pensar que las mujeres pueden ser tan crueles".

Infierno y comodidades hogareñas

"Eran gente horrible", me dice Selma van de Perre, de 98 años, por teléfono desde su casa en Londres.

En septiembre publicó un libro en el Reino Unido sobre sus experiencias, My Name Is Selma( Mi nombre es Selma).