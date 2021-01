Coronavirus en el trabajo: "Mi jefe me obligó a ir a la oficina y me contagié de covid"

Según las restricciones de confinamiento en Reino Unido, todo el que pueda trabajar desde casa debe hacerlo. Únicamente deberían ir al sitio de trabajo si este no se puede hacer remotamente.

Como verán con los cuatro casos a continuación, esas reglas no siempre se cumplen.

"Irresponsable"

"Mi jefe tampoco siguió los lineamientos cuando me enfermé y no le dijeron a nadie que se aislara. Fue muy irresponsable".

No obstante, señala que su jefe quiere que regrese a la oficina y no puede negarse a hacerlo por mucho tiempo más. "Tengo una hipoteca que pagar, no puedo arriesgarme a perder mi casa".