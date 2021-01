Oxímetro, el aparato de US$20 que puede ayudar a salvar vidas en la pandemia de coronavirus

Niveles de oxigeno

"Soy muy afortunado"

"No me importa admitir que estaba llorando, fue un momento muy estresante y aterrador", dijo a la BBC.

Harris no necesitó cuidados intensivos y se ha recuperado por completo.

"Es probable que hubiera ido [al hospital] como último recurso y eso es lo aterrador. Fue el medidor de oxígeno lo que me obligó a ir, simplemente me habría quedado sentado pensando en que me recuperaría. Soy muy afortunado y estoy muy, muy agradecido".