Coronavirus: la epidemióloga que perdió a su padre porque "él preferiría creer en los mensajes de WhatsApp"

Para la especialista, la situación de su padre ilustra los riesgos de la falta de prevención ante el coronavirus. El hombre contrajo el virus porque no siguió las pautas de salud que daba su propia hija.

"Es muy frustrante saber que estuve trabajando desde el inicio de la pandemia para evitar que la gente se enfermara, pero no pude convencer a mi propio padre. Es una mezcla de frustración y rabia", dice a BBC Brasil.

Desinformación durante la pandemia

Pero en los meses siguientes volvió a salir de casa : "Poco a poco, estaba volviendo a su rutina normal. Como salió de la casa varias veces y no contrajo coronavirus, pudo haber pensado que no se contagiaría en ningún momento".

"No pude convencer a mi propio padre. Es una mezcla de frustración y rabia", dice Willemann.

"Creo que muchas personas mueren porque piensan, como mi papá, que no les va a pasar. Estas personas pueden pensar que están protegidas de alguna manera, creen que algún tratamiento ha de funcionar o piensan que existe una inmunidad colectiva que los protegerá", señala.

César Willemann creía que la cloroquina, defendida por el presidente Jair Bolsonaro , podría salvarlo de la covid-19. Sin embargo, su hija intentó advertirle que los estudios prueban que el fármaco no ayuda a los pacientes con el nuevo coronavirus y que su uso no es recomendado.

"Por mucho que dije todo, según criterios científicos, él prefirió creer en las conversaciones de amigos, en los mensajes de WhatsApp... Pensó: 'Si hay un tratamiento para todo, ¿por qué no para la covid?'", señala la epidemióloga.

"Recibió información falsa, incluso sobre la cloroquina, a través de WhatsApp, que era el medio de comunicación que más usaba. Por mucho que le dijeran en televisión que no había evidencia científica sobre la cloroquina, prefirió creer en WhatsApp ", agrega.

El bar del dominó

"El bar era un lugar cerrado, con algunas ventanas abiertas. Había un cartel que decía que el uso de la mascarilla era obligatorio, pero eso no era lo que pasaba en la práctica, porque la gente bebía y jugaba al mismo tiempo. Mi padre, seguro, jugó sin mascarilla", agrega.

Además, a pesar de que solía usar un mascarilla, César Willemann no la usaba correctamente: "Se sentía incómodo y mantenía la nariz fuera", dice su hija.

Pero no se atrevió a quejarse de la situación con su hija . "Quizás enfrentarse a la hija epidemióloga, que alertó, peleó, gritó, lloró y le suplicó que se cuidara no estaba en sus planes", dice ella.

Su madre también mostró síntomas de covid-19, pero no desarrolló una afección grave.

"Profesional e individualmente frustrada"

Su situación empeoró. La epidemióloga comenta que su padre criticó el hecho de que no fue tratado con cloroquina.

"No usaron cloroquina con él porque no había evidencia de su efectividad. En algunos casos solo fue usada en pruebas, pero mi papá no estaba bien de salud para eso, porque consumía mucho alcohol y tenía afectación hepática", explica.