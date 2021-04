¿Es el español redundante? (y por qué no es tan malo como parece)

"Bajar abajo" y "subir arriba"

"Pero en cambio no nos dijeron nada sobre bajar al sótano , aunque a menudo también lo sea (redundante), pues no hay muchos sótanos a los que se pueda subir", analiza Javier Bezos, miembro de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), en el blog de la organización.

¡Desafío!

Encuentra las siete redundancias en este párrafo. Al final de este artículo encontrarás las respuestas. Puedes usar el diccionario (no muerde ☺).

"Habíamos quedado para almorzar a mediodía, pero, por una casualidad imprevista, nos ocurrió un accidente fortuito. Nuestro coche chocó contra un camión y quedó sumergido bajo el agua. Juan y yo, encerrados en el vehículo, no podíamos salir al exterior. Nunca antes habíamos pasado tanto miedo".

¿A qué se deben las redundancias?

"La estrategia de la publicidad es intentar venderte algo y convencerte que no hay trampa, que no te van a cobrar por ninguna otra parte. Son redundancias que vienen a subrayar", aclara Guerrero Salazar.

Y si hay un medio en el que abundan las redundancias es el político, "porque el lenguaje político muchas veces es de hablar y no decir muchas cosas", enfatiza la profesora.

¿Son todas las redundancias incorrectas?

Sin embargo, existen situaciones en las que el uso de las redundancias no es incorrecto. Es más: hay otras en las que es un error no utilizarlas.

Si decimos "thriller de suspenso" —un thriller es una película o narración de intriga y suspense— "es porque (consideramos que) la persona con la que hablamos no va a entenderme si no sumo la palabra suspenso. Entonces, se convierte en una nota aclaratoria. En este contexto la redundancia no es negativa", ejemplifica Guerrero Salazar.