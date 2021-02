La historia de la "Atlántida soviética", las ciudades rusas que fueron inundadas por orden de Stalin

"Las autoridades no explicaron mucho por qué la gente tenía que ser relocalizada. Hubo solo un mensaje: es necesario para el desarrollo de la economía", cuenta a la BBC Svietlana Sliusarenkio, que era una niña cuando sus padres tuvieron que abandonar su pueblo.

La industrialización de Stalin

Los grandes proyectos del comunismo

"No tenían alternativa, nadie podía cuestionar nada. Era una orden y había que cumplirla".

Las inundaciones

"Si no podían o no querían desenterrar a sus muertos, les pedían que quitaran las cruces y pasaban los buldóceres para nivelar las bóvedas con el terreno y que así los restos no salieran a flote cuando las tumbas quedaran bajo agua", dice.